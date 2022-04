Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Betrüger nehmen Seniorin aus

Recklinghausen (ots)

In den vergangenen Tagen sind im Kreis Recklinghausen und der Stadt Bottrop leider mehrere Senioren auf Betrüger hereingefallen. Am Donnerstag passierte genau das auch einer 86-jährigen Recklinghäuserin - angezeigt wurde der Fall am Freitag. Die Betrüger versuchten nämlich noch mehr Geld zu erbeuten, woraufhin die Seniorin bei ihrer Tochter anrief und der Betrug auffiel.

Nach bisherigen Erkenntnissen bekam die 86-Jährige am Donnerstagmittag mehrere Anrufe von "falschen Polizeibeamten" - sie verwickelten die Seniorin geschickt in ein Gespräch und fragten dabei auch nach Wertsachen. Die Frau ging daraufhin zur Bank und holte eine fünfstellige Bargeldsumme ab, die sie dann - wie vereinbart - vor die Haustür legte. Gegen 16 Uhr wurde das Geld abgeholt. Von wem, ist unklar. Deshalb gibt es auch keine Täterbeschreibung. Am nächsten Vormittag (Freitag) bekam die 86-Jährige erneut einen Anruf, bei dem sie noch einmal aufgefordert wurde, weiteres Bargeld zu übergeben. Das konnte aber gerade noch verhindert werden, weil die Frau bei ihrer Tochter anrief und diese sofort den Betrug erkannte. Die Tochter alarmierte daraufhin auch die echte Polizei.

Die Trickbetrüger gehen raffiniert vor und sind schauspielerisch begabt. Auch die Maschen sind unterschiedlich - und werden aktuellen Situationen angepasst. Deshalb nochmal unser Hinweis: Die echte Polizei fordert NIEMALS Geld, Schmuck oder andere Wertsachen von Ihnen. Beim leisesten Verdacht: Legen Sie auf und wählen sie dann die 110. Reden Sie auch mit ihren älteren Verwandten und Bekannten über die verschiedenen Maschen der Betrüger.

Weitere Tipps, wie Sie sich und ihre Eltern/Großeltern vor Betrügern schützen können, finden Sie auf unserer Internetseite: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/projekt-next-generation-zum-schutz-von-seniorinnen-und-senioren

