Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Dorsten: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Mit Parfüm als Beute flüchteten unbekannte Täter nach einem Einbruch in ein Ladenlokal am Kirchplatz. Mit einer Axt schlugen sie das Schaufenster in der Nacht zu Freitag ein. Aus der Warenauslage nahmen sie die Beute (Parfüm)mit.

Dorsten

An der Burenstraße gelangten Unbekannte gewaltsam über ein Fenster in Büroräume. Der Einbruch passierte in der Nacht zu Freitag. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Ob die Täter Beute gemacht haben, konnte noch nicht gesagt werden.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell