Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Unfall auf der B58 kurz vor Wulfen

Recklinghausen (ots)

Auf der Weseler Straße/B58 sind am Donnerstagnachmittag zwei Autofahrer zusammengestoßen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 58-Jähriger aus Heiden gegen 16.30 Uhr von der Straße Auf der Koppel/Wienbachstraße nach links auf die B58 abbiegen und prallte dabei gegen einen 34-jährigen Autofahrer aus Haltern am See, der in Richtung Wulfen unterwegs war. Der 34-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme musste die Weseler Straße gesperrt werden.

