Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Haltern am See: Betrüger geben sich als Polizisten aus - Geld und Schmuck übergeben

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Am Donnerstagabend kontaktierte ein unbekannter Mann eine 84-Jährige Bottroperin telefonisch. Er gab sich als Polizeibeamter aus und erklärte, dass ihr Enkel in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt sei. Zur Abwendung der Haft müssten Geld und Schmuck auf Anweisung der Staatsanwaltschaft hinterlegt werden.

Im Telefonat wurde vereinbart, dass Geld und Schmuck an der Wohnanschrift abgeholt würden. Vor Ort erschien ein unbekannter Mann und nahm die Wertsachen an sich.

Personenbeschreibung: 30-40 Jahre alt, ca. 1,75m groß, schlank, dunkle kurze lockige Haare, bekleidet mit einer Jeansjacke

Haltern am See

Etwa gegen 18:00 Uhr am Donnerstagabend meldet sich in Haltern am See ein unbekannter Mann bei einem Ehepaar (76 J. und 74 J.) per Telefon. Auch er gab sich als Polizeibeamter aus und berichtet von einem Unfall, den der Sohn verursacht habe. Auch hier sollte eine Kaution zur Abwendung der Untersuchungshaft hinterlegt werden.

Die 74-Jährige nahm Schmuck mit und holte Bargeld von ihrem Bankkonto ab. Anschließend übergab sie das Geld einem unbekannten Mann. Der Täter entfernte sich in unbekannte Richtung. Zuvor hatte der Mann noch erklärt wiederzukommen, um eine Quittung auszuhändigen.

Personenbeschreibung: ca. 30 Jahre alt, ca. 1,65m groß, normale Statur, dunkle kurze Haare, Brille, gepflegtes Äußeres

Um nicht selbst auf Betrüger hereinzufallen, weisen wir noch einmal darauf hin, dass Polizei oder Staatsanwaltschaft niemals Geld oder Wertsachen telefonisch fordern bzw. an der Haustür abholen. Die Maschen der Betrüger variieren - und werden an aktuelle Ereignisse angepasst. Seien Sie misstrauisch und rufen Sie Angehörige immer selber unter den Ihnen bekannten Nummern zurück.

Weitere Infos zum Thema "Betrug" und wie Sie sich und Ihre Angehörigen schützen können, lesen Sie hier:

https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/projekt-next-generation-zum-schutz-von-seniorinnen-und-senioren

