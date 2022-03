Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Flensburg (ots)

Am vergangenen Samstag (19.03.2022) in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 13:45 Uhr kam es in Flensburg in der Fördestraße auf dem Parkplatz des dortigen EDEKA-Marktes zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein grauer Volvo an der Stoßstange hinten links beschädigt. An dem Fahrzeug konnte der Geschädigte einen Zettel mit einem Kennzeichen vorfinden.

Die Polizei sucht nun den Zeugen, der diesen Zettel an der Windschutzscheibe des beschädigten Fahrzeuges hinterlassen hat. Dieser Zeuge und mögliche weitere Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Verkehrsermittlungsdienst der Polizei Flensburg unter 0461-4840 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell