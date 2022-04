Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Jugendliche am ZOB belästigt - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Ein unbekannter Mann hat heute Vormittag am Busbahnhof eine 15-jährige Bottroperin belästigt. Die Jugendliche saß gegen 11 Uhr am Bussteig 4 am Berliner Platz und wartete auf einen Bus. Sie bemerkte einen Mann, der sie offensichtlich beobachtete und sich dann neben sie setzte. Dabei sprach er die 15-Jährige an, fragte nach einem gemeinsamen Selfie und fasste sich selbst an den oberen Oberschenkel. Die Bottroperin forderte den Mann auf, sie in Ruhe zu lassen und rief dann ihre Mutter an, die auch die Polizei verständigte. Die 15-Jährige ging währenddessen weg, um an einem anderen Ort auf ihre Mutter und die Polizei zu warten. Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu dem Mann geben können oder die Tat möglicherweise mitbekommen haben. Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, ca. 1,75m groß, dunkelbraune Haare, sprach akzentfrei deutsch, bekleidet mit einer dunkelbraunen Jacke und schwarzer Jeanshose. Er trug schwarze Kopfhörer und hatte einen Rucksack dabei. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell