Polizeidirektion Hannover

POL-H: Bundesautobahn (BAB) 2: Pkw kollidiert mit einem Lkw und überschlägt sich - Fahrerin (51) schwer verletzt

Hannover (ots)

Am Mittwochvormittag, 27.10.2021, ist ein VW Jetta mit einem Lkw auf der BAB 2 in Fahrtrichtung Berlin kollidiert. Durch den Aufprall überschlug sich der VW. Die 51-jährige Fahrerin des Autos wurde schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen den Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr gegen 09:40 Uhr eine 51-Jährige die BAB 2 in Richtung Berlin mit ihrem VW Jetta auf der mittleren Fahrspur. Zwischen den Anschlussstellen Lauenau und Bad Nenndorf kam die 51-Jährige aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrspur ab und fuhr seitlich gegen einen Lkw der Marke MAN von einem 42-Jährigen auf der rechten Fahrspur. Durch die Wucht des Aufpralles überschlug sich der VW Jetta mehrmals auf der Autobahn. Durch den Unfall erlitt die Fahrerin schwere Verletzungen. Zwei 9-jährige Kinder, welche Mitfahrer im VW waren, wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die drei Personen kamen für eine weitere medizinische Versorgung in ein Krankenhaus. Für die Unfallaufnahme und für den Einsatz von einem Rettungshubschrauber, war die BAB 2 in Fahrtrichtung Berlin kurzzeitig vollgesperrt. Anschließend wurde der Verkehr bis etwa 13:00 Uhr einsurig an der Unfallstelle vorbei geleitet. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 25.000 Euro.

Der Verkehrsunfalldienst hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung infolge eines Unfalles eingeleitet. /bo, ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell