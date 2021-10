Polizeidirektion Hannover

POL-H: Sahlkamp: 50-Jähriger während eines Nachbarstreits mit Messer verletzt

Hannover (ots)

Am Dienstagabend, 26.10.2021, ist ein 50 Jahre alter Mann nach Streitigkeiten mit seinem Nachbarn auf einem Fußweg vor einem Mehrfamilienhaus mit einem Messer schwer verletzt worden. Der 18-jährige mutmaßliche Täter flüchtete zunächst mit einem Auto, stellte sich jedoch wenig später der Polizei.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizeiinspektion Hannover geriet ein 50 Jahre alter Mann gegen 19:15 Uhr mit seinen Nachbarn am Tempelhofweg im hannoverschen Stadtteil Sahlkamp in verbale Streitigkeiten über den richtigen Umgang mit der Entsorgung von Wertstoffen. Dabei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem 18-Jährigen. Dieser zog ein Messer und stach auf den 50-Jährigen ein. Der Täter flüchtete zunächst mit einem Auto. Nach Erstversorgung des verletzten Mannes durch die alarmierten Polizeikräfte wurde er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Eine Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt.

Im Rahmen der Ermittlungen beziehungsweise Tatortaufnahme stellte sich der 18-Jährige am Tatort der Polizei und ließ sich widerstandslos von den Beamten festnehmen. Die Stichwaffe konnte trotz intensiver Absuche bisher nicht aufgefunden werden.

Die Polizei hat gegen den Mann die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 18-Jährige nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hannover aufgrund fehlender Haftgründe entlassen. /nash, nzj

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell