Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Mit abgefahrenen Reifen unterwegs (22.04.2021)

Blumberg (ots)

Einer Polizeistreife aufgefallen ist ein Autofahrer am Donnerstagabend gegen 21.50 Uhr auf der Hauptstraße. Ein 21-Jähriger war mit einem Ford unterwegs, an dem beide Hinterreifen abgefahren waren. Außerdem war ein Reifen so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass die Polizei dem Autofahrer nur noch eine vorsichtige Heimfahrt für die wenigen Meter bis zu seinem Zuhause gestattete. Zudem muss er mit einer Anzeige rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell