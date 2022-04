Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Auf der Schneiderstraße sind unbekannte Täter in eine Dachgeschosswohnung eingebrochen. Nachdem die Wohnungstür aufgehebelt wurde, durchsuchten die Einbrecher das Wohn- und das Schlafzimmer. Ob etwas gestohlen wurde und wenn, was, ist noch unklar. Der Einbruch wurde am Sonntagabend festgestellt, die Tat selbst kann aber schon mehrere Tage zurückliegen.

Auf der Hochstraße wurde in der Nacht auf Montag in ein Ladenlokal eingebrochen. Eine Zeugin hatte gegen kurz nach 3 Uhr laute Geräusche aus der Fußgängerzone gehört. Als sie genauer nachschaute, sah sie, wie ein unbekannter Täter die Scheibe einschlug, kurz hereinging und dann mit einem Fahrrad in Richtung Pferdemarkt wegfuhr. Wie sich herausstellte, hatte es der Täter offenbar auf Tabakwaren abgesehen - es wurden mehrere Zigarettenschachteln erbeutet. Ein Teil davon lag auch vor dem Laden. Wer Hinweise zum Täter hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Dorsten:

Die Polizei sucht Zeugen für einen Autodiebstahl am Samstagnachmittag. Zwischen 14 Uhr und 16 Uhr verschwand von der Friedrich-Ebert-Straße ein grauer Opel Meriva. Wer Hinweise dazu geben kann, wird gebeten, die Polizei zu verständigen.

Gladbeck:

Auf der Möllerstraße wurde ein Sattelauflieger gestohlen. Der Anhänger war mit Stahl-Teilen beladen und wurde am Freitagabend im Bereich der Sandstraße abgestellt. Am Sonntagabend war der Sattelauflieger dann verschwunden. Wer etwas Verdächtiges mitbekommen hat oder möglicherweise gesehen hat, von wem der Auflieger abgeholt wurde, wird gebeten, die Polizei zu informieren.

Marl:

Am Samstagabend sind unbekannte Täter in eine Wohnung auf dem Lipper Weg eingebrochen. Gestohlen wurden elektronische Gegenstände. Die Tat selbst muss zwischen 21.10 Uhr und 23 Uhr gewesen sein.

Recklinghausen:

Auf der Grullbadstraße wurde am Freitagabend in eine Wohnung eingebrochen. Wie die Täter hereingekommen sind, ist noch unklar - zwei Fenster standen offen, Aufbruchsspuren waren aber nicht erkennbar. Die unbekannten Täter hatten sämtliche Schränke durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld und Schmuck gestohlen.

Zwischen Samstagnachmittag und der Nacht auf Sonntag (gegen 1 Uhr) wurde auf der Castroper Straße in eine Mehrfamilienhaus-Wohnung eingebrochen. Die unbekannten Täter durchsuchten das Schlafzimmer und erbeuteten Schmuck und Bargeld.

Auf dem Froschkönigweg sind unbekannte Täter zwischen Samstagnachmittag und Sonntagabend in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Die Täter hebelten eine Balkontür im Erdgeschoss auf und dursuchten dann die gesamte Wohnung. Zum Diebesgut liegen noch keine Angaben vor.

Bislang unbekannte Täter sind am Wochenende - zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen - in einen Kindergarten auf der Magdalenenstraße eingebrochen. Sie erbeuteten etwas Bargeld, ein Handy sowie eine externe Festplatte.

Telefonische Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

