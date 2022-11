POL-EL: Werlte - Zeugen nach versuchtem Diebstahl gesucht

Neuenhaus (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag haben bislang unbekannte Täter in der Annastraße eine unter einem Bagger eingeklemmte Rüttelplatte entwendet. Der Schaden wird auf etwa 3500 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Emlichheim, Tel. 05943-92000, in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

