POL-UN: Holzwickede - Folgemeldung zu räuberischem Diebstahl: Untersuchungshaft angeordnet

Schwerte (ots) - Nach dem Diebstahl eines Pkw in Schwerte und einer anschließenden "Spritztour" durch die Hansestadt hat die Polizei zwei Beschuldigte ermittelt. Zunächst unbekannte Täter entwendeten das Auto in der Nacht vom 28. auf den 29. Juni 2022 aus einem Parkhaus an der Goethestraße und fuhren damit ...

mehr