Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bebra. Am Donnerstag (22.12.), gegen 14.55 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Golf-Fahrer aus Bebra die Nürnberger Straße vom sogenannten Röse-Kreisel in Richtung Bahnhofstraße in Bebra. Im Bereich der Nürnberger Straße fuhr er nach aktuellen Erkenntnissen auf den rechten Parkstreifen, um anschließend auf der linken Fahrbahnseite, quer zur Fahrbahn, auf einem Parkplatz einzuparken. Hierbei rutschte der Fahrer aus noch unklarer Ursache vermutlich von dem Brems- auf das Gaspedal und fuhr gegen eine Hauswand. Am Fahrzeug entstanden etwa 3.000 Euro Sachschaden. Der 28-Jährige wurde leicht verletzt und vorsorglich in ein Klinikum verbracht.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

