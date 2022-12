POL-OH: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Einbruch in Bürogebäude Bebra. Unbekannte brachen am Donnerstagabend (22.12.), zwischen 22.20 Uhr und 23.20 Uhr, in ein Bürogebäude in der Robert-Bunsen-Straße ein. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter ...

