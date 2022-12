Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand von Mülltonnen in Homberg/Ohm

Alsfeld (ots)

Homberg/Ohm - Am späten Donnerstagabend (22.12.) kam es zunächst gegen 22.00 Uhr im Güntersteiner Weg zu einem Brand einer blauen Papiertonne (240 Liter), die zur Abholung am Freitag bereitgestellt wurde. Gegen 23.00 Uhr ging erneute die Meldung über einen Brand eines Müllcontainers (1100 Liter) in der Straße Auf den Sandäckern bei der Rettungsleitstelle ein. Beide Brände wurden durch die Feuerwehr zeitnah gelöscht. Es wurden keine Personen verletzt. Nahestehende Gebäude wurden nicht beschädigt. Wie es zu den beiden Bränden kommen konnte, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Zum aktuellen Zeitpunkt kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. An den Mülltonnen entstand ein Sachschaden von etwa 750 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter Telefon 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell