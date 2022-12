Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (21.12.), gegen um 19:10 Uhr, parkte ein 26-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld seinen blauen VW Polo ordnungsgemäß in einer Parklücke in der Straße "Am Kurpark" auf Höhe der Hausnummer 2. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen versuchte anschließend ein bisher unbekannter Fahrer vor dem Pkw des 26-Jährigen ebenfalls in eine Parklücke einzuparken. Dabei streifte der Unfallverursacher aus noch unklarer Ursache mit der rechten Fahrzeugseite den vorderen linken Kotflügel und die Stoßstange. Danach begab sich der Unfallverursacher in eine dortige Lokalität. Wenig später entfernte er sich jedoch unerlaubt vom Unfallort. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher bitte unter der Telefonnummer 06621/932-0 an die Polizeistation Bad Hersfeld, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfallflucht

Philippsthal. Am Donnerstag (22.12.), gegen 0:25 Uhr, befuhr nach derzeitigen Erkenntnissen ein unbekannter Fahrzeugführer rückwärts die Töpfergasse in Heimboldshausen. Dabei stieß er linksseitig gegen eine Grundstücksmauer und beschädigt diese. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt vom Unfallort. Es entstand Sachschaden von rund 250 Euro. Nach momentanem Kenntnisstand soll es sich bei dem Fahrzeug um einen weißen Mercedes Benz Sprinter gehandelt haben. Hinweise zum Unfallverursacher bitte unter der Telefonnummer 06621/932-0 an die Polizeistation Bad Hersfeld, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall m. Schwerverletzten

Wildeck-Hönebach. Am Mittwoch (21.12.), gegen 17.20 Uhr, befuhr eine 42-jährige Pkw-Fahrerin aus Heringen mit ihrem Ford Fiesta die Thüringer Straße aus Richtung der Autobahn kommend. Zeitgleich überquerte ein 82-jähriger Fußgänger aus Wildeck die Fahrbahn von links nach rechts. Aus noch ungeklärter Ursache stieß die 42-jährige Fahrerin dabei mit dem Fußgänger zusammen. Der 82-Jährige wurde schwerverletzt in ein Klinikum verbracht. Der entstandene Gesamtschaden beträgt circa 1.500 Euro.

