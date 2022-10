Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich des PK Vechta vom 02.-03.10.22

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta- Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 02.10.2022, gegen 16:15 Uhr befuhr der alleinbeteiligte Fahrzeugführer (41 Jahre) den Visbeker Damm in Richtung Bergstrup. In Höhe der Unfallstelle kam er nach links von der Fahrbahn ab. Da er sich nach dem Unfall fußläufig entfernte und man nicht ausschließen konnte, dass er sich bei dem Unfall verletzt hatte, wurde ein Polizeihubschrauber zwecks Suche der Person angefordert. Der Fahrzeugführer konnte später durch eine unbeteiligte Person aufgefunden werden. Hierbei wurde ein Alkoholatemwert von 2, 28 Promille festgestellt. Es wurde anschließend eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Dinklage - Diebstahl aus Spielothek

Am Sonntag, den 02.10.2022 gegen 09:00 Uhr ist es zu einem Diebstahl aus der Spielothek in der Sanderstraße, in 49413 Dinklage gekommen. Es wurden durch bislang unbekannte Täter eine Geldkassette, 2 Schlüssel und Bargeld in Höhe von ca. 3000,00EUR entwendet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Vechta, unter der Telefonnummer 04441-9430 in Verbindung zu setzten.

Dinklage - Dachstuhl- und Garagenbrand

Am Sonntag, dem 02.10.22 gegen 15:10 Uhr kommt es in der Straße Zum Schürbusch zunächst zu einem Garagenbrand eines Einfamilienhauses. Bei Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte steht diese bereits in Vollbrand. Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus kann nicht mehr verhindert werden, so dass auch der Dachstuhl des Hauses komplett abbrennt. Personen werden nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 150.000,- Euro. Zur Ursache können noch keine Angaben gemacht werden. An den Löscharbeiten waren die Feuerwehren Dinklage, Lohne und Brockdorf beteiligt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell