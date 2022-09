Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Gefährdung des Straßenverkehrs

Wilhelmshaven (ots)

Am 01.09.2022 gegen 13:00 Uhr kam in der Posener Straße in Wilhelmshaven zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs.

Eine 9-Jährige Schülerin überquerte mit dem Fahrrad den Fußgängerüberweg auf Höhe der Salzastraße in Fedderwardergroden, als die Autofahrerin eines roten PKW sie schnell und in einem schmalen Bogen umfahren haben soll. Durch die Beinahe Kollision stürzte das Mädchen, woraufhin die Autofahrerin weggefahren sein soll.

Wer kann mögliche Angaben zum beschriebenen Sachverhalt machen? Die Polizei Wilhelmshaven bittet um Mithilfe unter der Rufnummer: 04421/942-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell