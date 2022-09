Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand von drei Gartenhütten in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am 31.08.2022 in den späten Nachmittagsstunden brannten drei Gartenhütten in der Warthestraße in Wilhelmshaven.

Durch bislang unbekannte Ursache brach ein einer Hütte Feuer aus, welches auf zwei umliegende Hütten übergriff.

Zwei der Hütten brannten hierbei vollständig aus, eine weitere wurde durch das Feuer beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Bürgerinnen und Bürger, die am 31.08.2022 zwischen 17:00 und 19:00 auffälliges Verhalten im Bereich des Plauentiefs in Fedderwardergroden beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen (04421-942-0)

