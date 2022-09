Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Tageswohnungseinbruch

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstag, 30.08.22, in der Zeit von 11:00 Uhr - 12:00 Uhr, ist es in Wilhelmshaven, Gustav-Noske-Straße, in einem Mehrfamilienhaus zur einem Einbruch gekommen.

Der Einbrecher ist gewaltsam durch die Balkontür in die Wohnung gelangt.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen haben die Täter sich zuvor über die Abwesenheit der Bewohner vergewissert.

Zeugen, die verdächtiges oder ungewöhnliches Verhalten in der Wohngegend wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Wilhelmshaven (04421-942-0) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell