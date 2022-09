Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: "Walking Bus" Jever läuft weiter, und das seit inzwischen 15 Jahren

Bild-Infos

Download

Jever (ots)

Der über die Grenzen der Kreisstadt Jever bekannte "Walking Bus" wird auch in diesem Schuljahr rund 20 Schülerinnen und Schüler sicher und gesund in die Schule Harlinger Weg bringen. Darüber freuten sich die Geh-Bus-Koordinatorin Tanja Bley sowie Markus Wallenhorst, Leiter des Polizeikommissariats Jever, die am zurückliegenden Montag fünf neue Elternlotsen in den Räumlichkeiten der Polizei zur theoretischen Einweisung begrüßten. Tanja Bley stellte dabei den "Walking-Bus" als Alternative dar, die Kinder auf sichere und gleichzeitig gesundheitsfördernde Weise zur Schule bringt. Hierbei handelt es sich um eine Gehgemeinschaft von Grundschülern der 1. und 2. Klasse. Die Kinder laufen unter Begleitung von speziell geschulten Eltern jeden Morgen vom Wohngebiet "Klein Grashaus/Herrengarten" gemeinsam zur Grundschule am Harlinger Weg. Die Gruppe läuft wie ein Linienbus nach Fahrplan feste "Haltestellen" an. So füllt sich der "Walking-Bus" und bringt die Jungen und Mädchen sicher zur Schule. Markus Wallenhorst ergänzte, dass der Walking Bus nicht nur die morgendliche Situation vor der Schule, die zunehmend durch "Elterntaxis" entstehe, entspanne, sondern auch für die teilnehmenden Kinder einen wichtigen Beitrag zur Verkehrsgewöhnung und -erziehung leiste. Am nächsten Morgen stand dann für die neuen Lotsinnen und Lotsen die Praxiseinweisung an, wobei insbesondere die Querung der Mühlenstraße sowie der nachfolgenden Kreuzungen und Einmündungen im Fokus stand. Interessierte Eltern, deren Kinder die Klassen 1 oder 2 der Grundschule Harlinger Weg besuchen, können sich über die Internetseite der Schule (http://www.gs-harlinger-weg.de/chronik/chronik2022.htm) informieren. Für weitere Fragen zum Walking Bus sowie zum Thema Verkehrssicherheit steht die Präventionsbeauftrage des PK Jever, Anja Kienetz, unter der Rufnummer 04461-9211-181 zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell