Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Einsatzkräfte für Unwetterlagen mit Holzschäden ausgebildet.

Iserlohn (ots)

Die Kettensäge ist bei der Feuerwehr grundsätzlich als Rettungsgerät anzusehen. Das bedeutet, dass der Einsatz der Säge auch in Betracht kommt, wenn eine akute Gefahrenlage besteht. Dies umfasst nicht nur umgestürzte Bäume, sondern auch z.b. bei Verkehrsunfällen im Zusammenhang mit Bäumen oder auch die Suche nach Glutnestern im Brandfall.

Umso wichtiger ist es, mit den Gefahren und den technischen Raffinessen der Kettensäge vertraut zu sein. Die Feuerwehr Iserlohn betreibt seit 1992 eine Intensive Ausbildung zur Nutzung der Motorsäge im Einsatz bei der Feuerwehr. In dem Zeitraum Oktober / November fand in diesem Jahr der zweite Lehrgang in Iserlohn statt. Das 6 köpfige Ausbilderteam unter der Leitung von Torsten Mücke und Ulf Mackenroth konnte in den mehr als 40 Ausbildungsstunden den Teilnehmern aus den Löschgruppen die sichere Anwendung vermitteln. Einen besonders großen Gefahrenschwerpunkt bei den Arbeiten mit der Motorsäge stellen sogenannte "Spannungsbäume" dar. Diese Bäume fallen über ein Hindernis, z.B. ein Gebäude oder ein Fahrzeug und stehen derart unter Spannung, dass ein falscher Schnitt schwerste oder sogar tödliche Verletzungen verursachen könnte. Um für diese Fälle gerüstet zu sein trainierten die Einsatzkräfte spezielle Schnitttechniken an einem Spannungssimulator der für die Ausbildung wiederholt gemietet wird.

Den Teilnehmern wurde an zwei theoretischen Unterrichtsabenden alle Grundlagen zur Handhabung und Wartung einer Motorsäge erläutert. Des Weiteren wurden Gefahrenschwerpunkte im Arbeitsbereich angesprochen, Sicherheitshinweise gegeben und besondere Fälltechniken erklärt.

Der Praxisteil erfolgte an 4 Wochenenden in einer Fläche der Stadt Iserlohn die von dem Märkische Stadtbetrieb Iserlohn Hemer (SIH) betreut wird.

Hier der Dank an den Bereich Baumpflege unter der Leitung von Manuel Herzig, der auch mit seinem Fachwissen die Ausbildung intensiv unterstützte. So konnte das Ausbilderteam die 6 "AuszubildendeN" nach einer abgeschlossenen theoretischen und praktischen Prüfung mit dem nötigen Wissen in Ihre Einheiten verabschieden.

Wir wünschen allen Teilnehmern allzeit sicheren Einsatz und gutes Gelingen mit der Kettensäge! Hinweis: Die Feuerwehr wird bei umgestürzten Bäumen nur tätig, wenn Gefahr besteht!

Gleiches gilt für Bäume die umzustürzen drohen. Bei Bäumen, die keine Gefahr darstellen ist grundsätzliche der Eigentümer zuständig.

Original-Content von: Feuerwehr Iserlohn