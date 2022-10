POL-KA: (KA) Karlsruhe - 50 Jahre offerta - die Polizei feiert mit

Polizeipräsidium Karlsruhe

Vom 29. Oktober bis zum 06. November 2022 findet wieder die Verbrauchermesse offerta in der Messe Karlsruhe in Rheinstetten statt. In diesem Jahr feiert sie sogar ihr 50-jähriges Jubiläum. Das Polizeipräsidium Karlsruhe möchte diesen runden Geburtstag natürlich mitfeiern und ist in diesem Jahr mit einem noch größeren Stand und einem umfangreichen Informationsangebot vertreten.

Die Einstellungsberatung ist an den Wochenenden sowie am Feiertag (Dienstag, den 01. November) vor Ort, um den jungen Besucherinnen und Besuchern den Polizeiberuf schmackhaft zu machen.

Das Referat Prävention ist an allen Tagen für Sie da. Unsere Kolleginnen und Kollegen beantworten wie gewohnt alle Ihre Fragen rund um die polizeiliche Verkehrsunfall- und Kriminalprävention.

Sie interessieren sich für wirksamen Einbruchschutz? Sprechen sie unsere Fachberater der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle an, die Sie kostenlos, neutral und kompetent mit zahlreichen Exponaten beraten. Sichern Sie sich auch gleich einen Gutschein für eine kostenlose sicherungstechnische Beratung bei Ihnen zu Hause.

In diesem Jahr verfügen wir wieder über eine Eventbühne, wo wir täglich ca. 15-minütige Impulsvorträge zu folgenden Themen halten:

- 11.00 Uhr - E-Mobilität (Rechtliche Einordnung und Anforderungen) - 13.00 Uhr - Gefahren im Internet erkennen (bzw. Sondervorstellung*) - 13.30 Uhr - Straftaten an Seniorinnen und Senioren (Trickbetrug / Trickdiebstahl) - 14.00 Uhr - Einbruchschutz

* Sondervorstellung: Vorführung eines Polizeidiensthundes Wir freuen uns, dass in diesem Jahr auch unsere Kolleginnen und Kollegen der Polizeihundeführerstaffel dabei sind. An den Sonntagen (30. Oktober und am 06. November 2022) wird ein Polizeidiensthund um jeweils 13.00 Uhr sein Können vorführen. Hierfür entfällt der Vortrag "Gefahren im Internet erkennen". (Programmänderungen vorbehalten)

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Sie finden uns täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr in der Halle 2, Stand i.38. Informationen rund um das Thema Verkehrsunfall- und Kriminalprävention, zum Opferschutz sowie zum Einbruchschutz finden Sie auch im Internet unter:

Gerne geben Ihnen auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Prävention des Polizeipräsidiums Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/666-1201 Auskunft.

