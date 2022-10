POL-KA: (KA) Karlsruhe - Jugendlicher wirft Böller und attackiert 40-Jährigen

Bruchsal (ots) - Ein Einbruchsversuch in eine Gaststätte in der Draisstraße in Bruchsal wurde am frühen Montagmorgen verübt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stieg ein bislang unbekannter Mann um 01:50 Uhr über ein Fenster in das Gebäude ein und löste hierbei einen Alarm aus, bei dem er per Video aufgezeichnet wurde. Kurze Zeit später eintreffende Streifenbesatzungen des Polizeireviers Bruchsal konnten bei der ...

