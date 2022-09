Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei Düsseldorf - A 59 bei Duisburg - Drei Menschen bei Verkehrsunfall verletzt

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 21. September 2022, 07:55 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall heute Morgen auf der A 59 bei Duisburg in Fahrtrichtung Dinslaken wurden drei Menschen so schwer verletzt, dass sie in Krankenhäuser gebracht werden mussten. Einem Autofahrer wurde wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Drogen eine Blutprobe entnommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 34 Jahre alter Duisburger mit seinem Ford auf der A 59 in Fahrtrichtung Duisburg unterwegs und überholte mehrere Fahrzeuge verbotswidrig rechts. In Höhe der Anschlussstelle Duisburg-Hochfeld zog er dann mit seinem Fahrzeug über alle drei Fahrstreifen nach links und kollidierte dort mit dem Mercedes eines 22-Jährigen aus Duisburg. Beide Autos schleuderten über die Fahrbahn, wobei sich der Ford überschlug und in einem Grünstreifen auf dem Dach zum Liegen kam. Die Fahrer, sowie ein dreijähriges Kind, das sich in dem Ford befand, wurden verletzt und kamen in Krankenhäuser. Da der Verdacht bestand, dass der Mercedesfahrer sein Auto unter dem Einfluss von Drogen geführt haben könnte, entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe.

