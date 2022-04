Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schwarzer Mercedes GLE 43 AMG in Lohfelden gestohlen: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Lohfelden (Landkreis Kassel):

Autodiebe haben in der vergangenen Nacht in der Elisabeth-Selbert-Straße in Lohfelden einen schwarzen Mercedes GLE 43 AMG im Wert von ca. 40.000 Euro gestohlen. Von dem vier Jahre alten Pkw mit den amtlichen Kennzeichen KS-FB 8000 fehlt trotz umgehend eingeleiteter europaweiter Fahndung bislang jede Spur. Die Tatzeit des Diebstahls lässt sich auf den Zeitraum zwischen 3:45 Uhr und 7:50 Uhr eingrenzen. Möglicherweise geht die Tat auf das Konto professionell agierender Diebe, die sich die Keyless-Go-Funktion des Wagens zunutze gemacht haben.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Kfz-Diebstahl werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise zur Tat, auf die Täter oder auf den Verbleib des gestohlenen Mercedes geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel. 0561-910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell