Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Streifen schnappen Pedelec-Diebe bei Fahndung in Innenstadt

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Dank einer aufmerksamen Anwohnerin schnappten Streifen des Polizeireviers Mitte am gestrigen Dienstagabend in der Kasseler Innenstadt drei Diebe, die ein Pedelec im Wert von 8.000 Euro gestohlen haben. Die Zeugin hatte gegen 20:10 Uhr nahe des Brüder-Grimm-Platzes drei verdächtige Männer gesehen, die ein Fahrrad wegtrugen, und sofort die Polizei alarmiert. Die Streifen des Innenstadtreviers konnten das geflüchtete Trio bei der Fahndung im Baustellenbereich in der Friedrichsstraße festnehmen. Auch das hochwertige Pedelec mitsamt einer mutmaßlich als Tatmittel eingesetzten Eisenstange fanden die Polizisten wenige Meter entfernt. Den Besitzer des Fahrrads, ein 32-jähriger Mann aus Lohfelden, konnten die Beamten kurze Zeit später in einem Haus in der Friedrichsstraße ausfindig machen, vor dem das geknackte Fahrradschoss lag. Wie sich herausstellte, hatte er das Pedelec nur 20 Minuten vor der Tat an einem Eisengeländer angeschlossen und noch zusätzlich eine Sicherung am Hinterrad eingerastet. Die drei Festgenommenen aus Kassel, ein 46-Jähriger und zwei 20 Jahre alte Männer, brachten die Polizisten auf die Dienststelle. Die bereits polizeibekannten Tatverdächtigen müssen sich nun wegen des Fahrraddiebstahls verantworten.

