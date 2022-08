POL-PPMZ: Lagerfeuer und Diebesware

Mainz - Oberstadt (ots) - Am Samstag, 27.08.2022 gegen 16:42 Uhr kam es im Treppenhaus des Parkhauses am Augustusplatz zu einer Körperverletzung. Eine die Treppe nach oben laufende Frau rempelte eine 51-jährige an der linken Schulter im Vorbeilaufen kräftig an. Die 51-jährige dreht sich um und entschuldigt sich, laut eigener Schilderung, 'gewohnheitsmäßig'. Daraufhin schlägt die unbekannte Frau unvermittelt mit ihrem Handy (weiß/silberner Gegenstand) auf ihren Kopf ...

mehr