Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Körperverletzungen

Mainz - Oberstadt (ots)

Am Samstag, 27.08.2022 gegen 16:42 Uhr kam es im Treppenhaus des Parkhauses am Augustusplatz zu einer Körperverletzung. Eine die Treppe nach oben laufende Frau rempelte eine 51-jährige an der linken Schulter im Vorbeilaufen kräftig an. Die 51-jährige dreht sich um und entschuldigt sich, laut eigener Schilderung, 'gewohnheitsmäßig'. Daraufhin schlägt die unbekannte Frau unvermittelt mit ihrem Handy (weiß/silberner Gegenstand) auf ihren Kopf ein. Als die Geschlagene sich umdreht und ausweichen möchte, schlägt die unbekannte Frau weiter gegen den Hinterkopf und den Schulterbereich. Die Mutter der 51-jährigen beobachtet die Situation aus 2 Metern Entfernung. Als ihre Tochter zu schreien beginnt, ruft sie nach der Polizei und wählt den Notruf. Die unbekannte Frau flüchtet daraufhin in Richtung Langenbeckstraße. Personenbeschreibung der Täterin -weiblich -ca. 1,60m -20-30 Jahre -weißer Hoodie -Kapuze auf dem Kopf -lange Hose -Over-Ear-Kopfhörer. Eine Fahndung nach der Beschuldigten verläuft negativ.

Etwas mehr als fünf Stunden später kommt es am Augustusplatz vor einem Einkaufsmarkt zu einer weiteren Körperverletzung. Einer 61-jährige fallen ein Mann und eine Frau auf, die sich lautstark streiten. Die 61-jährige läuft weiter, um dem Streit aus dem Weg zu gehen. Ohne erkennbaren Grund wird sie aber von der streitenden Frau mit einer weißen Handtasche angegriffen, die sie nach ihr schlägt, jedoch verfehlt. Nun holt die Täterin mit der Hand aus und schlägt der 61-jährigen in das Gesicht, trifft Nase und ein Auge. Weiterhin fällt durch den Schlag die Brille zu Boden und wird beschädigt. Nach diesem Schlag flüchtet die Frau. Zwei Zeuginnen und die Geschädigte beschreiben die Beschuldigte wie folgt:

- ca. 20-30 Jahre alt, weiblich - weiße Handtasche - Jacke mit weißer Kapuze - sprach deutsch.

Auffällig bei beiden Fällen ist, dass übereinstimmend eine Täterin zwischen 20 und 30 Jahren mit einem weißen Hoodie bzw. Jacke mit weißer Kapuze beschrieben wird. Ob es sich um die gleiche Person handelt, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell