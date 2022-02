Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Grete-Schött-Ring/Versuchte Einbrüche in Aldi-Markt

Coesfeld (ots)

In den vergangenen Tagen versuchten Unbekannte gleich in zwei Fällen in einen Aldi-Markt am Grete-Schött-Ring einzubrechen.

In der Nacht zum Montag (31.1.) lief ein Alarm gegen 3.23 Uhr auf. Vor Ort konnte von einem eingesetzten Security und der Polizei eine zersplitterte Scheibe in der Eingangstür festgestellt werden. Vor der Tür befand sich noch ein Pflasterstein, mit dem die Scheibe offensichtlich eingeschlagen werden sollte.

Der zweite Alarm lief in der Nacht zum Mittwoch (2.2.) um 3.29 Uhr auf. In diesem Fall konnte vor Ort festgestellt werden, dass die bereits beschädigte Tür, aus der Führung gedrückt wurde.

In beiden Fällen gelangten die unbekannten Täter nicht in das Innere des Marktes.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell