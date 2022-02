Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Am Wasserturm/Scooter ohne Kennzeichen unterwegs

Coesfeld (ots)

Einen E-Scooter ohne Kennzeichen kontrollierte eine Polizeistreife am Dienstag (1.2.) gegen 23 Uhr auf der Straße Am Wasserturm. Bei der Überprüfung konnte festgestellt werden, dass sich am Scooter kein Kennzeichen befand. Den Fahrer, einen 40-jährigen Coesfelder, erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Versicherungsschutz.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell