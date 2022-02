Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Kupferstraße/Geldbörse gestohlen

Coesfeld (ots)

Auf offener Straße stahl eine bislang unbekannte männliche Person einem Coesfelder am späten Dienstagabend (1.2.) die Geldbörse.

Der Coesfelder lief gegen 23 Uhr auf der Kupferstraße in Richtung stadtauswärts. Kurz vor der Volksbank sprach eine unbekannte männliche Person ihn auf Englisch an. Dabei legte der Unbekannte seinen Arm um den Coesfelder und stellte sein Bein vor dessen Bein. Als der Coesfelder zuhause ankam, stellte der den Diebstahl seiner Geldbörse fest, die sich in seiner hinteren Hosentasche befunden hatte. Personenbeschreibung: dunkle Hautfarbe, Rasta Haare, ca. 25-30 Jahre, ca. 170-175 cm groß, bekleidet mit einer violetten oder roten Jacke und einer schwarzen Hose. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell