Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Raub in Stade - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

Am gestrigen Donnerstag den 09.12.2021 kam es in Stade gegen kurz nach 12:00 h zu einer räuberischen Erpressung.

Die beiden Täter im Alter von 18 und 19 Jahren suchten nach Schulschluss im Bereich der Schulen Glückstädter Straße Kontakt zu ihrem 15-jährigen Opfer, um die Herausgabe Bargeld zu erpressen.

Die drei jungen Leute gingen danach zu Fuß am Stadeum und am Zollamt vorbei, unterhalb der Schiffertorsstraße, am Inselspielplatz durch die Schwingewiesen bis zur Jahnstraße.

Hier wurde das Opfer dann zur Herausgabe seines Mobiltelefones aufgefordert. Nach Übergabe des Handys begab sich der 15-Jährige in ein Gebäude, um dort das geforderte Geld zu holen.

Hier gelang es ihm dann Hilfe zu rufen. Als die alarmierte Polizei am Ereignisort eintraf, flüchteten beide Täter zu Fuß. Einer der Täter konnte im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung gestellt und vorläufig festgenommen werden.

In der Nähe des Festnahmeortes im Bereich Wiesenstraße wurde anschließend auf einer Mülltonne das mutmaßlich vorher geraubte Mobiltelefon aufgefunden und zunächst sichergestellt. Die Ermittlungen in der Sache dauern noch weiter an.

Die Ermittler des Fachkommissariats für Jugendsachen der Polizeiinspektion Stade fragen nun:

"Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit dem Raub in Verbindung stehen könnten oder kann sonstige sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben?"

Zeugen, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell