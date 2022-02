Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, B525/Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Coesfeld (ots)

Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand ein 35-jähriger Nottulner bei einem Alleinunfall auf der B525 in Höhe des Harfelder Weges. Der Nottulner befuhr mit seinem Auto die B525 aus Darup kommend in Fahrtrichtung Nottuln. Ca. 200 Meter hinter der Kreuzung kam er aus unbekannten Gründen zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, befuhr den dortigen Grünstreifen, lenkte in die Gegenrichtung und kollidierte mit der Leitplanke. Das Auto drehte sich und kam am rechten Fahrbahnrand zum Stillstand. Bei dem Unfall verletzte sich der Fahrer leicht. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Anhaltspunkte auf einen Drogenkonsum. Ein durchgeführter Schnelltest verlief positiv. Dem Nottulner wurde auf der Wache eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein des Mannes stellten die Polizisten sicher.

