POL-PPMZ: Mainz - Verkehrskontrollen rund um Mainzer Weinmarkt: mehrere Verstöße

Um den gestiegenen Unfallzahlen durch unter Alkoholeinfluss stehende Fahrzeugführer entgegenzuwirken, führt das Polizeipräsidium Mainz seit Anfang August verstärkt Verkehrskontrollen durch.

So wurden auch gestern rund um den Mainzer Weinmarkt zielgerichtet Kontrollen durchgeführt, um Fahrzeugführer zu erkennen, die möglicherweise alkoholisiert am Straßenverkehr teilnehmen. Zwischen 19 und 21 Uhr sind an zwei Kontrollstellen in der Hechtsheimer und Wormser Straße insgesamt 217 Fahrzeuge kontrolliert worden. 86 Verkehrsteilnehmer führten einen Atemalkoholtest durch. In 15 Fällen blieb der Wert unter der Schwelle von 0,5 Promille. Fünf Mal lag der Wert deutlich darüber, sodass den Fahrzeugführern die Weiterfahrt untersagt wurde. Sie müssen nun mit einem Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren rechnen.

In 17 weiteren Fällen waren Fahrzeugführer nicht angeschnallt oder hielten ein Handy in der Hand. Auch sie müssen mit einem Bußgeld rechnen. In einem Fall wurden entwendete Kennzeichen aufgefunden und sichergestellt.

Die Polizei Mainz wird ihre Kontrollen in unterschiedlichster Form fortsetzen. Ziel ist die Steigerung der Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer. Die Polizei empfiehlt, bereits vor dem Besuch von Weinfesten und ähnlichen Veranstaltungen die Rückfahrt zu klären. Dies kann teure Erfahrungen und Unannehmlichkeiten verhindern.

