POL-D: Schwelm - A1 Richtung Dortmund - Klein-Lkw prallt auf Pkw - Zwei Personen verletzt

Montag, 19. September 2022, 16:52 Uhr

Zwei verletzte Personen und ein hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Auffahrunfalls von gestern Nachmittag bei Schwelm auf der A1 in Richtung Dortmund.

Den ersten Unfallermittlungen zufolge fuhr der Fahrer eines VW Golf, ein 41-Jähriger aus Schwelm, auf dem mittleren Fahrstreifen in Richtung Dortmund. Laut erster eigener Aussage des 41-Jährigen ließ sich der Golf in Höhe der Ausfahrt A43 in Richtung Recklinghausen nicht mehr beschleunigen. Hier wechselte er mit reduzierter Geschwindigkeit auf den rechten Fahrstreifen, um auf den Seitenstreifen zu gelangen. Der nachfolgende Fahrer eines Kleintransporters, ein 53-Jähriger aus Ungarn, erkannte die Situation möglicherweise zu spät und fuhr auf den Golf auf. Der 41-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er kam mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 53-Jährige musste ebenfalls mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen wurde die Richtungsfahrbahn für über eine Stunde gesperrt. Der Verkehr staute sich zwischenzeitlich bis auf sechs Kilometer zurück. Gegen 18:53 Uhr konnte der Verkehr in Richtung Dortmund wieder freigegeben werden.

