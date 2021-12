Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Kindertagesstätte

Bergisch Gladbach (ots)

Am Donnerstag (02.12.) gegen 07:15 Uhr bemerkte eine Mitarbeiterin einer Kindertagesstätte auf der Dariusstraße in Bergisch Gladbach einen Einbruch in die dortigen Räumlichkeiten, welche am Vortag gegen 16:30 Uhr ohne verdächtige Auffälligkeiten hinterlassen wurden.

Die unbekannten Täter schlugen ein Fenster mittels eines Regalträgers ein und durchsuchten sämtliche Schränke und Schubladen im Inneren der Einrichtung. Nach erster Einschätzung der Mitarbeiter wurde ein Smartphone der Marke Xiaomi im Wert von circa 150 Euro entwendet.

Durch die Polizei wurde der aufgefundene Regalträger als Beweismittel sichergestellt. Die Räumlichkeiten der Kindertagesstätte werden erst nach der Arbeit der Spurensicherung wieder genutzt.

Bei möglichen Hinweisen wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei RheinBerg. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell