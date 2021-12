Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Einbruch in Einrichtung für betreutes Wohnen

Rösrath (ots)

Am Mittwoch (01.12.) gegen 07:45 Uhr bemerkte eine Mitarbeiterin einer Einrichtung für betreutes Wohnen auf der Scharrenbroicher Straße in Rösrath einen Einbruch in einen der Büroräume des Wohnkomplexes.

Nach Angaben der Mitarbeiter wurde der Büroraum am Vortag gegen 22:00 Uhr noch unversehrt vorgefunden.

An einem Fenster des Büroraumes konnten mehrere Hebelmarken festgestellt werden. Die unbekannten Täter durchwühlten den Raum und entwendeten eine noch unbestimmte Menge an Bargeld der Bewohner, welches sich in Geldkassetten und Safes befand.

Die Polizei informierte den Erkennungsdienst, um eine Spurensicherung durchzuführen. Der Gesamtschaden wird aktuell auf circa 1.500 Euro geschätzt.

Bei möglichen Hinweisen wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei RheinBerg.(ch)

