Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Glandorf: Täter schlagen die Scheiben mehrerer PKW ein und entwenden Bargeld

Glandorf (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch schlugen unbekannte Täter in Glandorf die Scheiben mehrerer PKW ein. Die insgesamt vier Fahrzeuge standen in folgenden Straßen: Wilhelm-Busch-Str., Laudieker Weg, Osnabrücker Straße, Mühlenweg. Bei drei der betroffenen Autos wurde Bargeld aus den Geldbörsen entwendet (die sich zum Teil in den Mittelkonsolen befunden haben). Das vierte Fahrzeug wurde lediglich durchwühlt. Hinweise auf die Tat oder Täter, bzw. verdächtige Beobachtungen, nimmt die Polizei unter 05401/879500 entgegen.

