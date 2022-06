Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Seniorin um 4-stellige Summe für Gartenarbeiten in der Schillerstraße betrogen - Zeugen gesucht

Wallenhorst (ots)

Am Montag kam es in der Schillerstraße zu einem vollendeten Betrug zum Nachteil einer 83-jährigen Frau. Gegen 09:30 Uhr klingelten zwei irische Arbeiter an der Haustür der Dame. Im Laufe des Gespräches wurde sich auf diverse Arbeiten geeinigt. Hierzu wurde ein Vertrag gefertigt und von beiden Parteien unterschrieben. Gegen Mittag fuhren die Geschädigte und ihr 78-jähriger Mitbewohner gemeinsam mit einem der beiden Arbeiter zur Bank um den vereinbarten Gesamtbetrag abzuheben. Dieser wurde an die Männer übergeben. Nachdem das Geld überreicht wurde, fragte einer der späteren Beschuldigten nach den aufgesetzten Verträgen und gab vor diese in der Firma noch kopieren zu müssen. Ohne die Arbeiten zu beenden, fuhren die beiden Beschuldigten in ihrem weißen Kastenwagen (vorne weißes und hinten gelbes Kennzeichen, Rechtslenker) mit dem Geld und den Verträgen weg.

Die Personen konnten wie folgt beschrieben werden: Person 1:

- männlich - ca. 40 Jahre alt - 180cm groß - korpulente Statur - bekleidet mit schwarzem T-Shirt und schwarzer Hose - sprach deutsch mit irischem oder britischem Akzent

Person 2:

- männlich - ca. 40 Jahre alt - 180cm groß - schlanke Statur - bekleidet mit grünem T-Shirt und langer dunkler Hose - sprach deutsch mit irischem oder britischem Akzent

Die Polizei bittet Zeugen, die entsprechende Personen / Fahrzeuge in der Schillerstraße oder in der Nähe bemerkt haben, sich bei der Polizei in Wallenhorst unter 05407/857000 melden. Gleichzeitig nimmt die Polizei diese Tat erneut zum Anlass, vor betrügerischen Angeboten aller Art zu warnen. Seniorinnen und Senioren sollten von Angehörigen, Nachbarn oder Bekannten über entsprechende Betrugsmaschen aufgeklärt werden, um derartige Taten zu verhindern und die kriminellen Banden ins Leere laufen zu lassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell