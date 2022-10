POL-KA: (KA) Bad Schönborn - Allgemeine Verkehrskontrolle eines Rollerfahrers führte zu gleich mehreren Anzeigen

Karlsruhe (ots) - Drei Einbrüche verzeichnete die Polizei in der Zeit von Samstag 12:00 Uhr bis Sonntag 17:30 Uhr in Mühlburg und Daxlanden. In der Rheinstraße verschafften sich Unbekannte gleich in zwei Keller Zugang und durchsuchten die Räumlichkeiten. Hier wurden nach Angaben der Bewohner diverse Kleidungsstücke, Werkzeug und ein Brautkleid entwendet. Zu einem ...

mehr