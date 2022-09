POL-MFR: (1102) Zeugenaufruf nach Handtaschenraub

Schwabach (ots) - Bei einem Brand in einer Gemeinschaftsunterkunft in Schwabach am Dienstagabend (06.09.2022) trugen drei Personen leichte Verletzungen davon. Die Kriminalpolizei geht von einer vorsätzlichen Brandlegung aus. Gegen 19:20 Uhr meldeten Zeugen einen Brand in der Asylbewerberunterkunft in der Wasserstraße. Als das Feuer ausbrach befanden sich drei ...

mehr