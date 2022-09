Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1099) Drogendepot in Garage aufgefunden

Nürnberg (ots)

Am frühen Montagmorgen (05.09.2022) fanden Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd durch einen Hinweis eine Garage vor, in welcher Drogen verschiedenster Art, zahlreiche hochwertige Fahrräder und eine Waffe deponiert waren. Gegen den Garagenbesitzer besteht nun unter anderem der Verdacht des Drogenhandels.

Gegen 04:15 Uhr ging bei der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd die Mitteilung ein, dass an einer Garage im Hinterhof eines Anwesens in der Sperlingstraße in Nürnberg reger Personenverkehr herrsche. Die eingesetzte Streife konnte vor Ort den Besitzer der Garage antreffen. Bei der Durchsuchung des 42-jährigen Mannes fanden die Beamten bereits Marihuana, Crystal und Ecstasy auf. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ordnete daraufhin die Durchsuchung seiner Garage und seiner Wohnung an. In der Garage stellten die Beamten weitere Betäubungsmittel, darunter auch eine größere Menge Amphetamin, sicher. Neben den Drogen stießen die Polizisten zudem auf eine Schusswaffe sowie einige hochwertige Fahrräder, welche mutmaßlich aus Diebstahlsdelikten stammen dürften. Beamte des für Betäubungsmittel zuständigen Fachkommissariats der Nürnberger Kriminalpolizei fanden zudem in der Wohnung noch kleine Mengen an Drogen verschiedenster Art auf.

Der 42-Jährige muss sich jetzt wegen mehrerer Delikte, insbesondere wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln, verantworten. Darüber hinaus gilt es nun die rechtmäßigen Eigentümer der sichergestellten Fahrräder ausfindig zu machen.

Erstellt durch: Theresa Schote / bl

