POL-MFR: (1097) Exhibitionist auf Fahrrad - Zeugenaufruf

Fürth (ots) - Wie mit Meldung 1086 berichtet, wurde am Sonntagabend (04.09.2022) eine Frau in einer Wohnung in der Fürther Innenstadt offenbar Opfer eines Gewaltdelikts. Gegen den 33-jährigen Tatverdächtigen erging nun ein Untersuchungshaftbefehl. Gegen 18:30 Uhr ging bei der Polizei die Mitteilung ein, dass sich in einer Wohnung in der Rosenstraße ein heftiger Streit zwischen Eheleuten zugetragen haben soll. Bei ...

mehr