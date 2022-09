Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1096) Tötungsdelikt in Fürth - Haftbefehl erlassen

Fürth (ots)

Wie mit Meldung 1086 berichtet, wurde am Sonntagabend (04.09.2022) eine Frau in einer Wohnung in der Fürther Innenstadt offenbar Opfer eines Gewaltdelikts. Gegen den 33-jährigen Tatverdächtigen erging nun ein Untersuchungshaftbefehl.

Gegen 18:30 Uhr ging bei der Polizei die Mitteilung ein, dass sich in einer Wohnung in der Rosenstraße ein heftiger Streit zwischen Eheleuten zugetragen haben soll.

Bei Eintreffen konnten Beamte der Polizeiinspektion Fürth in der Wohnung eine leblose 36-jährige Frau auffinden, die offenbar Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Vor Ort konnte ein 33-jähriger Mann festgenommen werden. Bei ihm handelt es sich um den Ehemann der Getöteten.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurde der 33-Jährige am heutigen Tage dem zuständigen Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Dieser erließ gegen den Tatverdächtigen einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags.

Auskünfte an Medienvertreter im weiteren Verlauf des Verfahrens erteilt die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth, Frau Oberstaatsanwältin Gabriels-Gorsolke, unter der Telefonnummer 0911 321-2780.

Erstellt durch: Lisa Hierl

