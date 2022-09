POL-MFR: (1095) Massive Geschwindigkeitsübertretung - Kontrollgruppe CarTuning bremste Raser aus

Nürnberg (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (04.09.2022) brachen Unbekannte in Büroräume einer Parfümerie in der Nürnberger Innenstadt ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 04:00 Uhr löste die Alarmanlage einer Parfümerie in der Karolinenstraße aus. Ursächlich hierfür war, dass sich Unbekannte gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu den Geschäfts- und Büroräumen verschafften. Bei einer Absuche durch ...

