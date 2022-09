Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1093) Brand mehrerer Pkw in Carport

Fürth (ots)

Am frühen Montagmorgen (05.09.2022) kam es in Fürth zu einem Fahrzeugbrand. Die Flammen griffen dabei auch auf angrenzende Pkw und den Carport über, welche hierdurch ebenfalls zum Teil erheblich beschädigt wurden.

Gegen 04:30 Uhr wurde ein Pkw-Brand in einem Carport im Jupiterweg mitgeteilt. Die Berufsfeuerwehr Fürth übernahm die Löscharbeiten. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Offensichtlich war zunächst ein in dem Carport abgestelltes Wohnmobil in Brand geraten. Die Flammen griffen anschließend auf den angrenzenden Pkw über. Zudem wurden noch weitere sechs Fahrzeuge sowie der Carport in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei mindestens 135.000 Euro. Hinsichtlich der Brandursache ist nach derzeitigem Ermittlungsstand von einem technischen Defekt auszugehen. Momentan liegen keine Anhaltspunkte für eine Straftat vor.

Die Spurensicherung vor Ort übernahm der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Mittelfranken. Die weiteren Ermittlungen wurden durch das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei übernommen.

