POL-MFR: (1090) Einbruch in Wohnung - Zeugenaufruf

Bad Windsheim (ots) - Am Sonntagmorgen (04.09.2022) brach in einer Scheune in Bad Windsheim (Lkrs. Neustadt an der Aisch / Bad Windsheim) ein Feuer aus. Verletzt wurde niemand. Gegen 10:30 Uhr meldete ein Zeuge einen Brand in einer Scheune am Dorfweiher. Der Geschädigte hatte zunächst versucht, das Feuer selbst zu löschen, was nicht gelang. Die hinzugerufene Freiwillige Feuerwehr Bad Windsheim brachte den Brand im ...

