Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahndungserfolg: 21-Jähriger nach Autoaufbrüchen und versuchtem Tankstelleneinbruch festgenommen

Hamm-Uentrop (ots)

Nach einem versuchten Einbruch in eine Tankstelle am Alten Uentroper Weg konnten Polizeibeamte am Dienstag, 8. Februar, kurz nach Mitternacht einen Tatverdächtigen festnehmen.

Die Einsatzkräfte stellten während der Fahndung gegen 00.15 Uhr einen 21-jährigen Mann am Alten Uentroper Weg unweit der Tankstelle.

Ermittlungen ergaben, dass der 21-Jährige als Tatverdächtiger für die Begehung weiterer Delikte in Tatortnähe in Frage kommt.

So steht er in Verdacht, die Scheiben an einem Mercedes und einem VW auf einem Parkplatz am Alten Uentroper Weg eingeschlagen und den Innenraum nach Wertsachen durchsucht zu haben.

Ein Anwohner des Kormoranwegs konnte gegen 00.10 Uhr einen weiteren versuchten Aufbruch an einem VW beobachten.

Bei dem erfolglosen Versuch, die Schiebetür der Tankstelle aufzuhebeln, entstand ein geschätzter Sachschaden von 1000 Euro.

Der 21-Jährige wurde festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht. Ob noch weitere Taten auf das Konto des Verdächtigen gehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell