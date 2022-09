Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1087) Scheunenbrand in Bad Windsheim

Bad Windsheim (ots)

Am Sonntagmorgen (04.09.2022) brach in einer Scheune in Bad Windsheim (Lkrs. Neustadt an der Aisch / Bad Windsheim) ein Feuer aus. Verletzt wurde niemand.

Gegen 10:30 Uhr meldete ein Zeuge einen Brand in einer Scheune am Dorfweiher. Der Geschädigte hatte zunächst versucht, das Feuer selbst zu löschen, was nicht gelang. Die hinzugerufene Freiwillige Feuerwehr Bad Windsheim brachte den Brand im Anschluss schnell unter Kontrolle.

Am Heuboden der Scheune entstand ein Brandschaden an den Holzdielen bzw. der Holzverkleidung. Dieser wird in einem hohen vierstelligen Bereich angesiedelt. Verletzt wurde niemand.

Die Kriminalpolizei Ansbach sicherte Spuren am Brandort und führt die weiteren Ermittlungen zur derzeit noch unbekannten Brandursache.

Erstellt durch: Janine Mendel

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell